Vivir para contar

Aunque por lo general (tratándose de arte) es imprescindible estar en el lugar donde se toman las decisiones, o sea, en La Habana, para que la “suerte” te acerque los labios, hay escasos ejemplos que muestran la posibilidad del éxito desde el lejano terruño.

Ariagna Fajardo Nuviola es una de estas felices excepciones. Sin abandonar su natal San Pablo de Yao, en el municipio granmense de Buey Arriba, se ha labrado una carrera reconocida en el mundo del documental en menos de una década de trayectoria artística.

Con solo tres décadas de existencia, ha sido laureada en certámenes audiovisuales como el Festival Nacional de Telecentros, el Concurso para Jóvenes Realizadores de la Muestra Joven ICAIC, y ha participado en eventos del celuloide en Francia, Inglaterra y Egipto.

A los 19 años ni siquiera imaginaba un futuro semejante. Estudiaba en el Instituto Superior Pedagógico Blas Roca Calderío, de Manzanillo, para formarse como Licenciada en la especialidad de Maestra Primaria, mientras se desempeñaba como docente en la escuela Guillermo González Polanco de su zona.

En cuarto año dejó la carrera para intentar cursar Historia del Arte. Fue en ese tiempo de preparación individual cuando llegó a su vida el taller “Aprenda el uso del video”, de la Televisión Serrana, un camino diferente a su cotidianidad que le indicaba el maestro Daniel Diez.

-Antes de los 20 años, no aparece nada en su biografía que denote una vocación artística.

Ni escribía ni hacía nada relacionado con el arte; no tenía ninguna cercanía a eso. Una vez que pasé un taller en la Televisión Serrana, en el 2004, me dio deseos de buscar ese otro mundo y entonces empecé a estudiar para ingresar al Instituto Superior de Arte (ISA), a leer bastante y a ver bastante película.

-Es raro que una persona alejada del universo artístico y literario hasta los 20 años, luego tenga éxito en una profesión tan exigente como la dirección cinematográfica.

Pero fíjate, es común en los realizadores de la Televisión Serrana. Por lo general los que trabajan aquí son gente que han vivido toda la vida en el campo y se han dedicado a otra cosa, y antes de la TV Serrana no tenían una relación con el arte.

-¿No cree que la falta de un acervo cultural cimentado en la mayoría de los realizadores puede afectar la producción de la Televisión Serrana?

¿Y quién dice que el arte es nada más el arte de la Academia?

-No estoy hablando exclusivamente de graduarse de la Universidad. Estoy hablando de personas que vivieron en el campo, sin un apego a los libros ni la apreciación constante de las manifestaciones artísticas, y que tampoco mostraron en su vida un instinto creativo.

Es verdad que puede afectar. También depende de la persona, porque uno siempre tiene que saber adónde quiere ir y de lo que necesitas armarte para llegar hasta ahí. Si quieres ser un buen realizador tienes que prepararte mucho. Lo que hace otra persona tú lo tienes que repetir tres veces. Pero también es válido que a los treinta años tú quieras hacer algo nuevo.

-¿Cómo entró a la Televisión Serrana?

En el 2007 entré al ISA a hacer la licenciatura en Medios de Comunicación Audiovisual. Al año siguiente empecé a trabajar aquí.

-Empezó a trabajar sin haberse graduado.

Existe esa posibilidad. Toda la otra gente que estaba en el ISA llevaba años trabajando aquí y no se habían graduado.

-¿Qué hacía inicialmente?

Desde que empecé fue dirigiendo documentales.

-¿Qué le pudo avalar para asumir la dirección?

Cuando Daniel Diez fundó este lugar, su idea fue hacer una transferencia tecnológica a las personas de la comunidad. Una de las cosas importantes es que quienes trabajen aquí sean de este entorno.

-Pero, ¿ya tenía su propio documental?

Los había hecho en dos talleres de conjunto con otras personas. Muchos de los que trabajamos aquí no vienen con una obra. Casi el noventa por ciento de los realizadores han hecho sus materiales dentro de la Televisión Serrana. Hay un proceso de asesoramiento para quien acaba de entrar, o sea, hay una parte de formación.

-“A dónde vamos” fue el primer material suyo que vi y ha sido el que más me ha impresionado. Ese documental toca el tema migratorio y los problemas de comercialización agrícola. ¿De dónde le llegó la idea?

“A dónde vamos” es la problemática de los campesinos de mi pueblo. Tenía ese conflicto muy cerca: la gente joven que se está yendo de aquí son los mismos que estudiaron conmigo. Era muy triste, como lo era también todos los productos que se perdían, las frutas, las viandas. A nadie le importaba que se perdieran esos productos ni que la gente se estuviera yendo y se quedaran las lomas vacías.

-¿Este documental tuvo una repercusión institucional? ¿Percibió cambios luego de su exhibición?

La realidad ha cambiado mucho para los campesinos, pero no por ese documental, sino porque hay otra intención en el país, vino un Congreso de la agricultura… Yo pienso que lo más importante que logró el material fue que los campesinos sintieron que podían decir lo que les estaba pasando, tuvieron el espacio para contarlo, y además se generó debate alrededor de él.

-Recientemente participó en el Festival Internacional de Cine de Mujeres en el Cairo. ¿Cómo fue esa experiencia?

Muy interesante. De nuestros documentales a ellos les gustó mucho la gente, sobre todo la naturalidad y la sencillez con que se expresan. Conocí mujeres que hacen películas en diferentes países, de diferentes maneras. Dentro del Festival se estrenó un documental sobre una persona que dentro de la revolución que hubo en Egipto hace dos o tres años perdió a un ser muy querido. De pronto, en medio de un contexto político fuerte, ver un documental con ese mismo contexto, con los personajes ahí, fue muy conmovedor.

-Por lo general las mujeres artistas generan recelos, incomprensiones, comentarios. ¿Cómo ha reaccionado San Pablo de Yao, un poblado rural, ante su proyección creativa?

Ser mujer no ha sido un conflicto para mí a la hora de trabajar. Como este es un pueblo pequeño, la vida del otro siempre forma parte de la tuya. Pero yo lo que siento es que para la gente de la comunidad es como un orgullo. Todo el mundo vio el proceso de cuando yo dejé la escuela, y dejar una carrera en la que te iba bien, no para trabajar ni para casarte en el momento, es como lo peor. Cuando dejé la escuela fue la noticia de esos días. Pero el trabajo aquí y el estudio en el ISA implicó para mí mucho sacrificio y eso es algo que todo el mundo sabe. Es como que dicen “lo logró”.

-¿Alguna de sus obras le ha colocado en una situación conflictiva con respecto al público?

Tengo un documental que es sobre mi familia, mi espacio. No creo que haya provocado esa reacción en la gente, pero sí es incómodo, porque muestra a mis dos padres y a mis dos abuelas muy ancianas. El documental se llama “El círculo”, porque son mis dos padres en función de mis dos abuelas, todo el día, toda la semana, durante todo el año. Para la gente la pregunta podía ser: ¿cómo tú filmaste a tu familia en un proceso como ese? Porque cuando tú estás viejo las cosas comienzan a ser feas, que no es lo que generalmente se muestra en una película. Ese documental muestra la estructura mental de nosotros aquí en el campo, algo que también forma parte de la cultura del país. Está contada la historia desde los dos puntos de vista: es una persona que necesita de ti, pero está la otra persona que no se llega a liberar.

-Tiene que ver con una convención universal.

Ya en el mundo no pasa. Muere mucha gente sola.

-¿Qué cree de ese conflicto?

Yo soy la próxima que va a sumir ese rol, haciendo lo mismo por mis padres, y me habría gustado hacerlo por mis abuelas. Yo creo en eso.

-¿Nunca ha pensado en hacer ficción más allá del cortometraje?

Hasta ahora las ideas que me mueven las tengo todavía dentro del documental. No siento que por contar las historias así me esté perdiendo otra cosa.

-Afuera hay un mundo muy diverso. ¿Se ha planteado documentar la vida, los conflictos de la zona urbana?

En “Papalote” no solo aparece el mundo rural, está también una parte de la ciudad. Pero lo que pasa es que en este espacio es donde yo vivo, aquí estoy casi el año completo, los cuestionamientos o inquietudes se me generan desde aquí.

-¿No teme que algún día se agoten los temas o se vuelvan repetitivos?

Los temas nunca se agotan, porque el hombre es diverso, cambia constantemente, como cambia la naturaleza, la política del país, los conflictos. Fíjate que vamos por quinientos documentales y todavía yo tengo unos cuantos que contar, alguien viene y encuentra algo diferente. Todo depende del punto de vista de la persona, sus vivencias, sus experiencias. Y aunque tú estés en el mismo espacio, aunque la realidad se mantuviera igual, al menos cambias tú.

(Visited 90 times, 1 visits today)