Mi deuda con Fidel

-Yo lo vi una vez de lejos en aquella tribuna abierta del 2006 que llenó la Plaza de la Patria en Bayamo-dice mi vecina.

-¡Y yo le rocé el hombro cuando estuvo de recorrido por la provincia en 1986!- recuerda otra en medio del grupo que espontáneamente surgió en mi calle al saberse esta madrugada, de la partida, solo física y hacia la eternidad, de nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro.

Allí, en medio de tanto dolor compartido y de tanto orgullo por haber contado (aunque nos resulte en este minuto muy poco tiempo) durante nueve décadas con ese líder entrañable al que no le fue ajeno nada, a mí solo me queda el sinsabor de una deuda con Fidel.

Una deuda, que comienza con el hecho de no haberle podido tener nunca cerca, de no haberle podido estrechar la mano, regalarle un abrazo o la más sencilla pero sincera de las frases que pueda decir una niña: ¡te quiero Fidel!

Mi deuda creció conmigo y con los años aquellas añoranzas de infante fueron casi una certeza. Cada vez se hacía más difícil aquel abrazo, aquel roce o aquel encuentro que alguna vez imaginé y jamás sucedió.

Pero a cambio Fidel me llegó desde todas partes, desde los primeros libros de historia, desde las imágenes de la tv y desde las palabras de mi abuela, quien -como decimos los cubanos- “ve por los ojos de él”, el hombre al que, siempre dice, le debe el no ser analfabeta y poder dormir tranquila sin nunca más temer a la guardia rural de su infancia.

Fidel, poco a poco, y sin saberlo, también fue llenando muchos espacios de mi espíritu de joven revolucionaria a fuerza de tanto ejemplo, de tantas valiosas lecciones, de tanto trabajar incansablemente, de tantas ideas extraordinarias, de tanta valentía asumida, de tanta nobleza, de tanta solidaridad compartida y de tantas obras que si no llevan su nombre es solo por modestia.

Y aunque hoy mi deuda es grande todavía, porque a Fidel me quedé debiéndole una crónica en presente que nunca escribí por temor a no ser justa con su grandeza, tengo la satisfacción infinita de haber vivido en la época de este hombre único, que vino al mundo para hacerse huella perenne en cada retazo de tierra por el que transitó.

Tengo la dicha también de haber celebrado, como míos, los abrazos que regó por Cuba y otras partes del mundo sembrando en cada uno de ellos paz y amor, dicha de haberme emocionado con su verbo encendido, de haberme iluminado con su luz emancipadora y de haber crecido en esta Isla junto a quien echara su suerte con los pobres de la tierra.

Fidel, tu extraordinaria existencia merece más que mis sencillas palabras, merece más que las lágrimas de esta joven que te ha admirado por la fuerza de tu verdad, por tu espíritu emprendedor, por tu pensamiento visionario, por tu humanismo sin par, por tu vocación de eterno joven que ha marcado y marcará para siempre a mi generación.

Gracias por todo Fidel. No te has ido porque vives en el corazón de muchos cubanos, que como yo, seguramente no te dejarán partir.

