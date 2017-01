Matanzas recupera liderazgo en solitario del béisbol cubano

Matanzas recuperó la cima en solitario del campeonato cubano de béisbol, al combinarse su victoria de este miércoles sobre Holguín con marcador de 11-4, con la derrota de Granma frente a Ciego de Ávila.

Jonder Martínez sumó su décimo triunfo para la causa de los Cocodrilos matanceros al tolerar cinco imparables y una limpia en siete episodios de labor, apoyado por ofensiva de 14 indiscutibles, incluido cuadrangular del receptor Andrés Reyna, quien pegó de 4-2 y remolcó tres anotaciones en el encuentro.

Los vigentes subcampeones nacionales presentan ahora un juego de ventaja sobre Granma, plantel que sucumbió 15-13 ante Ciego de Ávila, con protagonismo madero en ristre del torpedero Yorbis Borroto por el bando ganador con dos jonrones, conectados ambos en el quinto episodio.

Industriales se mantuvo en el tercer puesto del escalafón al noquear 14-4 en ocho capítulos a Pinar del Río, con el décimo triunfo de la temporada para el veterano Alberto Bicet y destaque desde el cajón de bateo de Alexander Malleta, de 5-3 con cuadrangular, doblete y cinco empujadas.

Con la derrota de este miércoles en predios industrialistas, los actuales monarcas del clásico doméstico se alejaron a dos juegos del cuarto puesto, el cual es compartido por los elencos de Ciego de Ávila e Isla de la Juventud, vencedor este último de Artemisa con marcador de 8-1.

El zurdo Darién Núñez lideró desde montículo el triunfo de los Piratas isleños al diseminar seis imparables y una limpia en seis innings de labor, respaldado a la ofensiva por el jardinero Yusniel Ibáñez, de 3-2 con un triple y cuatro carreras impulsadas.

Tras esos resultados, Matanzas comanda la tabla de posiciones del béisbol cubano con 44 encuentros ganados y 26 perdidos, seguido por Granma (43-27), Industriales (40-30), Isla de la Juventud y Ciego de Ávila (39-31), Pinar del Río (37-33), Artemisa (35-35) y Holguín (31-39).

Resultados del campeonato cubano de béisbol, miércoles 25 de febrero:

LATINOAMERICANO, LA HABANA

1 2 3 4 5 6 7 8 C H E

PRI 0 1 0 1 0 0 2 0 4 8 3

IND 2 5 0 0 0 0 2 5 14 18 1 KO

G: Alberto Bicet, (10-5)

P: Erlis Casanova., (6-2)

S: Héctor Ponce, (3)

CRISTÓBAL LABRA, ISLA DE LA JUVENTUD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

ART 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 3

IJV 0 0 0 0 5 3 0 0 – 8 8 0

G: Darién Núñez, (7-8)

P: Navid L. Cosme, (0-3)

MÁRTIRES DE BARBADOS, BAYAMO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

CAV 0 1 0 0 8 2 0 2 2 15 18 0

GRA 0 4 0 0 2 5 2 0 0 13 17 3

G: Yunier Cano, (10-3)

P: Juan Ramón Olivera, (7-4)

CALIXTO GARCÍA, HOLGUÍN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

MTZ 0 0 0 4 0 0 1 1 5 11 14 1

HOL 0 0 1 0 0 0 0 3 0 4 7 3

G: Jonder Martínez, (10-3)

P: Lander Moreira, (2-5)

S: Yadier Hechavarría, (4)

