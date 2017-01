La consecuencia oscura de la pasión

Una noche del 2002, Misladys de la Cruz Álvarez conoció la verdadera dimensión de la palabra “tragedia”. Era víctima de un hecho atroz que cambiaría definitivamente su vida.

“Cuando lo conocí parecía pasivo. No tenía un bajo nivel cultural. Sin embargo, se fue obsesionando conmigo de mala manera. En el juicio lo declararon crimen pasional”.

La relación comenzó en 1994. Ella, natural de Niquero, pasaba el servicio militar voluntario en La Habana, mientras él, cuatro años mayor, se desempeñaba con el grado de Teniente en las Tropas Especiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Su primer acto de violencia fue al año: me golpeó porque lo dejé. Después cada vez que lo dejaba él me amenazaba y yo, por miedo, volvía. Una vez me golpeó en la Unidad. La misma doctora que me atendió hizo la acusación. Entonces el Coronel al mando de la unidad de él habló con el de nosotras porque era un buen soldado. La cosa fue que yo retiré la acusación. Después él me daba, nos fajábamos los dos, pero imagínate tú, él era boina roja. Ya cuando tuvimos al niño me amenazaba con quitármelo y yo, tan ingenua, siempre caía.

A los seis años de tormento físico y emocional, Misladys logró colocar un punto final al vínculo. En ese tiempo vivía con una hermana en una cuartería de Santiago de Cuba, ciudad en la que su exmarido recibía un curso del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI). Pensó que la cercanía de un pariente y la provisional estancia de él en territorio ajeno lo inhibirían; sin embargo, pronto notó su persecución en las calles y casi dos años después, cuando ya consideraba la separación como un asunto olvidado, llegó sutilmente la venganza saturada de salvajismo.

Fue una noche en la casa de mi hermana, en el reparto Sueño. Él traía un maletincito, pero qué me iba a imaginar yo. Me dijo que saliera con él para la acera, porque teníamos que hablar de un problema del niño. Estando en la acera, me dice que vaya con él cerca del estadio, pero yo no quise. Entonces se queda mirándome. Veo que va a coger algo del maletín y creo que es para irse. Cuando me doy cuenta, ya tenía la mocha levantada. Lo único que dije fue “Ay, no”… Me llevó una pierna completa. Ahí mismo caí sin conocimiento.

Con una frialdad pavorosa, el hombre ensañó su mocha contra la otra pierna y los brazos. Luego él mismo paró un auto, dijo ser policía y la llevó personalmente al hospital. Al llegar, en brazos de su victimario, ya Misladys había vuelto en sí.

Nunca se me va a olvidar que una mujer preguntó “¿Y a esa qué le pasó? ¿La cogieron pegando tarro?”. Empecé a llorar y a decir que no, que no estaba con él, que no sabía por qué me había hecho eso.

Sufrió dos paros cardíacos. Los médicos aseguraban que no vería el amanecer; sin embargo, sobrevivió, tres días en coma y una semana en terapia intensiva.

Cuando despierto, entubada, me miro y veo que me falta un brazo y una pierna, pero la otra no me la veía bien. El consuelo mío era pensar que me quedaba esa. Al poco rato me di cuenta de que no tenía ninguna. Me pasé siete días sin dormir. Me buscaron una psicóloga, pero no quise ni verla.

En el semestre siguiente entró cinco veces al salón de operaciones. Más tarde hubo de someterse a otra cirugía, en los senos, debido al excesivo crecimiento y al dolor generados por los medicamentos administrados para la cicatrización de heridas.

Como secuelas le quedaron la inflamación pélvica y las reiteradas infecciones renales, padecimientos que jamás le abandonarán debido a la constante posición de sentada.

Aunque aquella noche el dolor físico la desposó para el resto de sus días, fue aún más punzante el trauma de haber sido cercenada a los veintisiete años, en plena juventud, a la misma edad a la que fue decapitada su madre, también por manos de un hombre.

La vergüenza de un cuerpo mutilado, el arrepentimiento por no haber denunciado antes las agresiones, la imposibilidad de valerse por sí misma y la afectación mental de su único hijo, le arrebataron enseguida la disposición de vivir, convirtiéndola en un pozo de negatividad, ira, frustración, en una mujer que no solo había dejado de considerarse mujer, sino ya no lograba verse siquiera como ser humano.

UN VOTO POR LA VIDA

Con los años Misladys consiguió adaptarse a su nueva condición física. Para su asombro, se casó en dos ocasiones y aprendió a vivir sola en una humilde casa de guano, donde por mucho tiempo se encargó de los quehaceres domésticos hasta que hace poco más de un año recibió el alivio de una ayudante.

Si ha conseguido sobreponerse a su suerte, no solo ha sido por fuerza de voluntad.

Me pasé casi tres años muy deprimida, hasta que un día vino una hermana mía y me trajo un patrón de muñeca para que me entretuviera. La desarmé y la armé cinco veces. Como nunca había estado en cursos de costura no me salía, hasta que di y empecé a hacer muñecas de tela.

Inicialmente Misladys hizo muñecas rellenas de saco, pintadas con acuarela. Poco a poco fue perfeccionando su labor (un hecho insólito para quien tiene una sola mano), guiándose por los muñecos de las tiendas en divisa que le llevaban sus vecinos de la comunidad niquereña Palma de la Cruz.

En la actualidad, su obra artesanal asume distintos modelos, como conejos, perros, Mickey mouse, para los cuales utiliza telas de suéter, perlas, semillas y poliespuma. Aun cuando tienen una factura completamente manual, estos artículos no envidian a los industriales y son adquiridos a precios que alcanzan los cien pesos.

La muñeca más cara tenía casi un metro y estaba vestida con una bata de satín. Esa se la vendí a una mujer de Matanzas. La gente de por aquí me compra, viene gente de otras provincias, y una vez la Iglesia Católica me hizo un encargo de noventa muñecas. También he hecho exposiciones aquí en el área, en Belic y en la Marea.

El trabajo de la muñequería ha generado una entrada económica a esta mujer de treinta y nueve años, pero por encima de la ayuda material, ha significado la pilastra espiritual de una existencia que había perdido su sentido.

Doce años después del siniestro percance, ella puede sonreír y aun es capaz de contar su historia, algo que pocas harían en su situación. Sin embargo, su resentimiento contra la vida no se esfumó, como tampoco se desvanecieron el dolor de la pérdida, la frustración y los accesos de desesperanza. Su condena, signada por el hombre rechazado, no podrá ser alterada jamás: perdurar como el ejemplo vivo de la brutal malevolencia que puede gestar la pasión.

