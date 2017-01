Ganó Despaigne Derby de jonrones y Occidentales superó a Orientales

El slugger granmense Alfredo Despaigne ganó este domingo el Derby de los jonrones y la selección de Occidentales se impuso 9-4 a Orientales, durante el Juego de las Estrellas de la 54 Serie Nacional de Béisbol, desarrollado en el estadio Mártires de Barbados, de Bayamo.

Despaigne –líder en cuadrangulares para una temporada (35)- conectó tres vuelacercas para aventajar a los retadores Alexander Mallet (Industriales) y Alexei Bell (Santiago de Cuba), quienes solo pudieron sacudir par de bambinazos cada uno.

La víspera Malleta dominó la eliminatoria de esta prueba al desaparecer tres pelotas del parque, mientras que Bell sacó dos en una porfía en la que quedaron en el camino el pinareño Yosvani Peraza (0), el tunero Yordan Batista (1) y el local Lázaro Cedeño González, líder jonronero de la temporada con 12, quien se fue en blanco.

OCCIDENTALES EMPATA EL MANO A MANO CON ORIENTALES

El equipo de Occidentales venció 9-4 a Orientales, en el estadio Mártires de Barbados de Bayamo, e igualó a 14 victorias el mano a mano con sus adversarios del Este, en la XVIII versión del Juego de Estrellas del béisbol, con sede en Bayamo.

Los dirigidos por Víctor Mesa Martínez fabricaron un racimo de tres carreras en la segunda entrada para tomar las riendas del choque cuando perdían una a cero. Luego sumaron otra rayita en la cuarta y un ramillete de cinco en la sexta para definir el encuentro, cuando los del Oriente se acercaron a una en el marcador (4-3).

Lourdes Yunielkis Gourriel Castillo (2B) fue el más destacado del encuentro al batear de 5-3, con dos anotadas, un jonrón y tres impulsadas. También sobresalió su hermano mayor Yunieski al ligar de 4-2, en tanto Yulieski –la estrella de la familia- se fue de 3-1.

Por los orientales sobresalió Alexei Bell Quintero (2-2, tubey, 1 CI) y Yordanis Samón Matamoros (3-1, 1 CA, Hr, 1 CI).

Occidentales hizo nueve anotaciones, con 16 hits y dos errores al campo; Orientales trabajó para 4-9-1, respectivamente. El triunfo recayó en el matancero Cieonel Pérez (1,0 INN, 2 C, 4 H) y cargó con el fracaso el camagüeyano Norge Luis Ruiz Loyola (1,0 INN, 3 C, 3 H, 1 SO).

Esta es la primera vez que el Barbados acoge un Juego de las Estrellas. (Tomado de ZONA DE STRIKE

(Visited 32 times, 1 visits today)