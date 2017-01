Entregan placa a peloteros exaltados al Salón de la Fama del béisbol cubano

La placa que acredita oficialmente como miembros del Salón de la Fama del béisbol cubano a los 10 peloteros exaltados tras la refundación de este recinto, el pasado 7 de noviembre, fue entregada hoy en el estadio Mártires de Barbados, de Bayamo, durante el preámbulo del Juego de Las Estrellas.

En la ceremonia estaban presentes los exaltados Omar Linares Izquierdo (Pinar del Río), Luis Giraldo Casanova Castillo (Pinar del Río), Orestes Kindelán Olivares (Santiago de Cuba), Braudilio Vinent Serrano (Santiago de Cuba) y Antonio Muñoz Hernández (Cienfuegos), los cinco peloteros que jugaron en el período comprendido desde 1961 hasta la actualidad.

Además, fue otorgada la placa de manera simbólica a Esteban Bellán, Camilo Pascual, Orestes Miñoso, Amado Maestri y Conrado Marrero, atletas que vieron acción en diversos escenarios del continente durante el período 1874-1961.

“Esto es lo máximo que le puede pasar a cualquier atleta. Estoy muy orgulloso y muy contento de que me haya seleccionado” dijo Casanova Castillo.

El Señor Pelotero –como se le conoce a Casanova- aseguró que en el trascurso de su carrera le puso mucho empeño al bateo, aunque nunca descuidó la defensa y en esta área los tiros a las bases.

Para Antonio Muñoz recibir el premio en Bayamo tuvo un significado extra al considerar esta ciudad como un lugar lleno de argumentos patrióticos.

“Bayamo es una ciudad histórica, llena de argumentos patrióticos muy grandes, donde nació el Himno Nacional, por lo que yo siento un gran honor de estar hoy aquí”, expresó el Gigante del Escambray.

El Niño Linares resaltó la importancia de la refundación del Salón después de más de medio siglo de varios intentos infructuosos que privó a los peloteros de tener un lugar para reconocer su obra.

“Es muy importante porque se había fundado hace mucho tiempo y se dejó de hacer exaltaciones después del triunfo de la Revolución y este es un lugar donde se resume la dedicación de los atletas”, manifestó Linares.

“Es el mérito más alto que tiene un atleta después que se retira. En lo personal no esperaba pero lo he acogido con mucho cariño”, dijo el ex antesalista criollo, quien fue considerado en su momento como el mejor pelotero amateur del mundo.

Por su parte el santiaguero Vinent Serrano se sintió emocionado

“Para mí es un orgullo estar entre los atletas grandes que han pasado por el béisbol en Cuba. Es la alegría más grande que yo, Braudilio Vinent, puedo sentir”, declaró el Meteoro de la Maya.

Finalmente el también indómito Orestes Kindelán, máximo jonronero de la pelota cubana con 487, estimó la exaltación como un privilegio y algo hermoso.

“Es algo bonito, algo hermoso… es un privilegio estar entre los seleccionados en un país donde hay tantos peloteros buenos”, dijo el Tambor Mayor.

En el acto se anunció que el organismo rector de la pelota en Cuba decidió retirar los números 10 y 14 del equipo de Pinar del Río, tradicionalmente usados por Linares y Casanova; otro tanto ocurrió con el 46 (Kindelán) y el 35 (Vinent) en Santiago de Cuba y el 5 (Muñoz) en Cienfuegos.

La refundación del Salón de la Fama ocurrió luego de 53 años de espera y fue impulsada por el grupo “Entusiastas por la Refundación del Salón de la Fama” que lidera el destacado realizador de audiovisuales Ián Padrón.

El acontecimiento tuvo lugar el pasado 7 de noviembre durante un coloquio nacional en el que participaron cronistas deportivos e historiadores del deporte, desarrollado en el Salón Adolfo Luque del estadio Latinoamericano de La Habana. (Tomado de ZONA DE STRIKE)

(Visited 33 times, 1 visits today)