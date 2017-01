Cuba no va a renunciar a uno solo de sus principios

Texto íntegro de la intervención de Jennifer Bello Martínez, miembro del Consejo de Estado y Presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria, en la Plaza de la Revolución José Martí, el 2 de enero de 2017, Año 59 de la Revolución.

Compatriotas,

Amigos del mundo que hoy nos acompañan,

Pueblo de Cuba:

Convocados por la historia, el presente y el futuro, asistimos a esta histórica Plaza a solo dos días de haber arribado al 58 Aniversario del Triunfo de la Revolución Cubana, para conmemorar el 60 Aniversario de la heroica sublevación en Santiago de Cuba y del Desembarco de los expedicionarios del Granma, Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Esta conmemoración tiene motivaciones especiales, que para cada cubano y cubana representa compromiso, voluntad y seguridad en el porvenir de la Revolución martiana, socialista y fidelista. En homenaje al Comandante en Jefe de la Revolución Cubana y a nuestra juventud, heredera y continuadora de las luchas y victorias de nuestro pueblo, dedicamos este aniversario.

Lo que acontecerá esta mañana, solo es posible cuando existe un pueblo unido, máxima expresión de contar con una Revolución de obreros, campesinos, estudiantes, soldados; hombres y mujeres dignos que viven orgullosos de esta sociedad.

En diciembre pasado, se cumplieron dos años de los anuncios sobre la decisión de Cuba y los Estados Unidos de restablecer las relaciones diplomáticas y de iniciar un proceso hacia la normalización de los vínculos bilaterales.

No habríamos llegado a este momento sin la heroica resistencia del pueblo cubano y su lealtad a los ideales y principios que lo han guiado a lo largo de su historia como nación.

Queda mucho por hacer para avanzar en este proceso, que será largo y como parte del cual tendrán que solucionarse los complejos problemas acumulados durante más de 50 años. Cuba no dejará de reclamar el levantamiento del bloqueo, que causa daños y privaciones a nuestro pueblo, ni cesará de demandar la devolución del territorio ocupado por la Base Naval de los Estados Unidos en Guantánamo, en contra de la voluntad del gobierno y el pueblo cubanos. Tampoco dejará de exigir el fin de los programas subversivos e injerencistas, dirigidos a provocar cambios en el orden político, económico y social que nuestro pueblo escogió soberanamente.

Muestra de ello, ha sido la movilización y enérgica participación de los estudiantes y toda la sociedad, que como un avispero, proclamamos ante el mundo defender cada conquista. La vanguardia seguirá siendo vanguardia, siempre patriotas y antimperialistas.

Tal y como expresara nuestro General de Ejército Raúl Castro Ruz en su discurso del pasado 17 de septiembre, en la décimo séptima Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, celebrado en Venezuela: \”Cuba no va a renunciar a uno solo de sus principios, ni a realizar concesiones inherentes a su soberanía e independencia. No va ceder en la defensa de sus ideales revolucionarios y antimperialistas, ni en el apoyo a la autodeterminación de los pueblos\”.

Como parte de la preparación del país para la defensa desarrollamos el Ejercicio Estratégico Bastión 2016, con el objetivo de actualizar y ejercitar en la conducción de las acciones previstas en los planes defensivos y en el enfrentamiento de las diferentes acciones del enemigo. El Bastión como elemento esencial en la materialización de la doctrina de la Guerra de Todo el Pueblo, demostró una vez más la voluntad inquebrantable de los cubanos de defender nuestra soberanía y preservar la obra de la Revolución.

Precisamente, esos han sido los principios por los que hemos luchado desde el grito de independencia, y así lo demostraremos en esta Revista Militar y marcha del pueblo combatiente, que reúnen en sí, nuestra historia, nuestros símbolos, la rebeldía y heroicidad de este pueblo. Por aquí andarán los mambises cubanos, a quienes la Patria os contempla orgullosa, llegan sobre sus caballos con el machete libertador.

La réplica del yate Granma, proeza de aquellos valerosos 82 expedicionarios que hicieron posible el sueño de la liberación nacional, esta vez navegará sobre un mar alegre de pioneros, los pinos nuevos agitarán sus pañoletas azules, con el compromiso de ser el porvenir y siempre estar dispuestos a conquistar el futuro.

En cuadro apretado, marcharán cuatro columnas de jóvenes que representan aquellos bravos guerrilleros que constituyeron el Ejército Rebelde; de su sangre emergió libre, pujante e invencible la patria nueva.

La epopeya de Girón, decisiva para la naciente revolución, será también recordada. Desfilarán por esta Plaza 90 combatientes de aquella heroica batalla, representando al Ejército Rebelde, la Policía y las nacientes Milicias Nacionales Revolucionarias. La decisión de pagar el precio que sea necesario por la causa del socialismo sigue alimentando a los millones de cubanos que habitamos esta isla.

Hoy también recordamos la labor que con amor y valentía desempeñaron niños y jóvenes en la Campaña de Alfabetización; 90 estudiantes de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, visten el uniforme que iluminó esta plaza cuando se izaba la bandera con la que nuestro pueblo proclamaba ante el mundo que Cuba era ya Territorio Libre de Analfabetismo.

Desfilarán también siete bloques de combatientes que cumplieron misiones en más de 40 naciones, donde fueron ejemplo de respeto a la dignidad y la soberanía del país. La confianza ganada en el corazón de esos pueblos, fue fruto de la intachable conducta de nuestros combatientes.

Nuestras niñas y niños son la esperanza, la esencia más pura de la obra de la Revolución. Llegan en representación de todos los infantes del país, los pequeños integrantes de La Colmenita, abejitas laboriosas que con su miel regalan amor, paz y sabiduría.

Bajo la mirada del Apóstol nuestras tropas, compuestas por jóvenes de las instituciones docentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, los integrantes de nuestros tres valiosos Ejércitos, soldados y milicianos harán que su paso marcial y emotivo rinda homenaje a los miles de combatientes que preservan la seguridad y tranquilidad del pueblo cubano.

Representando el carácter popular de la defensa del país, desfilarán los consejos de defensa provincial, municipal y de zona; las Brigadas de Producción y Defensa y nuestras milicias universitarias, quienes ante el llamado de la Patria responden: ¡Presente!

El pueblo habanero, en representación de toda Cuba, colmará la Plaza de la Revolución con la responsabilidad de continuar luchando por nuestra Nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible.

Las nuevas generaciones como símbolos de la vida, el amor, la justicia humana y la Revolución, demostramos el compromiso con la Patria, con nuestro Partido, con Fidel y con Raúl, andaremos estas calles con el entusiasmo y el ímpetu que caracteriza a la juventud cubana, con la convicción de defender este cielo y nuestra única bandera.

Desde el 10 de octubre de 1868, los cubanos y cubanas hemos decidido vivir en Cuba libre, soberana e independiente. Nadie podrá hacer olvidar nuestra historia ni los símbolos de resistencia de este pueblo.

Hacemos nuestras las ideas del líder histórico de la Revolución, en la sesión plenaria del 7mo Congreso del Partido Comunista de Cuba: A nuestros hermanos de América Latina y el mundo debemos transmitirle que el pueblo cubano vencerá (…) Emprenderemos la marcha y perfeccionaremos lo que debamos perfeccionar, con lealtad meridiana y la fuerza unida, como Martí, Maceo y Gómez, en marcha indetenible.

¡Gloria eterna a los caídos por la Patria!

¡Viva la Revolución Cubana!

¡Viva por Siempre Fidel!

¡Viva Cuba Libre!

